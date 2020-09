Regno Unito: ministro Salute, i londinesi potrebbero lavorare da casa questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai londinesi potrebbe essere chiesto di lavorare da casa questa settimana. Lo ha affermato il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, a “Times Radio”. Questa misura, secondo Hancock, "non escluderebbe" che i pendolari che lavorano nella capitale britannica debbano rimanere a casa. Le misure sono volte a tentare di limitare il nuovo aumento di contagi da Covid-19. In giornata sono previste ulteriori riunioni sulle possibili restrizioni da applicare a Londra. Le dichiarazioni di Hancock arrivano dopo che Sadiq Khan, il sindaco di Londra, ha esortato i ministri a estendere le misure restrittive, compreso il lavoro da casa, per proteggere la capitale. (Rel)