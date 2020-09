Montenegro: Medojevic invia lettera a Stoltenberg, sicurezza si sta deteriorando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del partito Movimento per i cambiamenti, Nebojsa Medojevic, ha inviato una lettera al segretario generale della Nato Jens Stoltenberg per avvisarlo che la sicurezza in Montenegro è peggiorata dopo le elezioni. Nella missiva Medojevic afferma che ci sono "preoccupanti apparizioni pubbliche" di Milo Djukanovic, che, come dice, "annuncia la formazione di formazioni paramilitari e minaccia di essere pronto a dare inizio alla violenza e provocare conflitti armati in Montenegro". (Seb)