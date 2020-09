Iran: rappresentante permanente all'Onu, ripristino sanzioni da parte Usa senza valore legale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ripristino delle sanzioni contro l'Iran da parte degli Stati Uniti è privo di qualsiasi valore legale alla luce del ritiro di Washington dall'accordo nucleare del 2018. Lo ha affermato il rappresentante permanente dell'Iran presso le Nazioni unite, Majid Takht Ravanchi, come riferisce l'agenzia stampa iraniana "Irna". In una lettera inviata al segretario generale dell'Onu Antonio Guterres e al presidente del Consiglio di sicurezza ABdou Barry, il rappresentante di Teheran ha evidenziato come nessuno dei membri del Consiglio di sicurezza abbia riconosciuto la legittimità della richiesta Usa di reimposizione delle sanzioni alla luce della denuncia del piano d'azione congiunto globale (Jcpoa, meglio noto come accordo nucleare) avanzata nel maggio 2018. Il comunicato odierno sulla reimposizione delle sanzioni da parte del Dipartimento di Stato Usa è quindi priva di valore legale secondo Teheran. Nella lettera di Ravanchi si legge poi che "dati il fine manifesto degli Stati Uniti di distruggere completamente il piano d'azione congiunto globale e la loro strategia di creare complicazioni legali a tale scopo tramite interpretazioni unilaterali arbitrarie e argomenti pseudo-legali, la Repubblica islamica d'Iran confida che i membri del Consiglio di sicurezza respingeranno ancora una volta il tentativo statunitense di abusare del Consiglio, minando l'autorità e la credibilità di quest'ultimo e delle Nazioni Unite". (segue) (Res)