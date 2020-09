Iran: rappresentante permanente all'Onu, ripristino sanzioni da parte Usa senza valore legale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno reimposto le sanzioni delle Nazioni unite sull'Iran a partire dalle ore 20 di Washington del 19 settembre. Lo ha reso noto oggi con un comunicato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. "L'amministrazione Trump ha sempre capito che la maggiore minaccia alla pace in Medio Oriente deriva dalla Repubblica islamica d'Iran. (...) La storia mostra che la distensione non fa che rafforzare simili regimi. Quindi oggi gli Stati Uniti salutano il ritorno di virtualmente tutte le sanzioni della Nazioni unite precedentemente abolite contro la Repubblica islamica d'Iran, lo Stato leader globale nella promozione di terrorismo e antisemitismo", si legge nel comunicato. Le sanzioni verranno reimposta a seguito della notifica del 20 agosto dal parte degli Stati Uniti presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite a seguito della "significativa inadempienza da parte dell'Iran dei suoi impegni nel quadro del piano d'azione congiunto globale (Jcpoa, l'accordo nucleare del 2015)". "La notifica ha avviato il processo di 30 giorni che ha condotto alla restaurazione delle sanzioni Onu precedentemente cancellate", si legge nel comunicato, che prosegue affermando che Washington "si aspetta che tutti i membri dell'Onu adempiano ai propri obblighi di attuare queste misure.In aggiunta all'embargo, queste includono restrizioni come il divieto all'Iran di intraprendere l'arricchimento (dell'uranio) e attività di riprocessamento (nucleare), la proibizione di test e sviluppo di missili balistici e sanzioni sul trasferimento di tecnologie nucleari e missilistiche all'Iran. Se gli Stati membri Onu non adempiranno ai loro obblighi di attuare le sanzioni, gli Usa sono pronti a ricorrere alle proprie autorità nazionali per imporre conseguenze ai suddetti inadempimenti e assicurarsi che l'Iran non benefici di attività proibite dall'Onu". Nel comunicato si afferma altresì che "nei prossimi giorni, gli Stati Uniti annunceranno una serie di misure aggiuntive per rafforzare l'attuazione delle sanzioni Onu e chiedere conto a chi le violi". In una lettera al Consiglio di sicurezza e al segretario generale Onu, l'Iran ha chiesto di bloccare ogni tentativo Usa si reimporre le sanzioni internazionali. (segue) (Res)