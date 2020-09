Iran: rappresentante permanente all'Onu, ripristino sanzioni da parte Usa senza valore legale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, la Francia, la Germania e il Regno Unito hanno dichiarato che le sanzioni delle Nazioni Unite nei confronti dell’Iran non sarebbero state reimposte anche dopo la scadenza fissata dagli Stati per il 20 settembre. In una lettera al Consiglio di sicurezza dell'Onu, i tre paesi europei hanno affermato che qualsiasi decisione di reimporre le sanzioni sarebbe stata del tutto "incapace di qualsiasi effetto giuridico". "Abbiamo lavorato instancabilmente per preservare l'accordo nucleare e rimaniamo impegnati in tal senso", hanno detto i paesi. Il ripristino delle sanzioni impedirà inoltre la scadenza del 18 ottobre di un embargo sulle armi convenzionali attualmente in vigore nei confronti dell'Iran. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha respinto la proposta degli Stati Uniti meno di una settimana dalla notifica da parte di Washington, citando una mancanza di consenso nell'organismo composto da 15 membri. Oltre una dozzina di paesi attualmente parte del Consiglio credono che la mossa di Washington sia senza valore poiché il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ritirato il paese dall'accordo nucleare con l'Iran nel 2018. Tuttavia, gli Stati Uniti insistono sul loro diritto legale di ripristinare le sanzioni, utilizzando una procedura controversa chiamata "snapback". (Res)