Ue: commissario Breton, pronti nuovi strumenti per sanzionare grandi aziende tecnologiche

- L'Ue vuole armarsi di nuovi e potenti strumenti contro le grandi aziende tecnologiche che potrebbero costringerle a smantellare o vendere alcune delle loro attività europee qualora si ritenga che la loro posizione dominante sul mercato minacci gli interessi dei clienti e dei concorrenti minori. Il commissario europeo per il mercato interno e i servizi, Thierry Breton, ha dichiarato al “Financial Times” che i rimedi proposti, che secondo lui verrebbero utilizzati solo in circostanze estreme, includono anche la possibilità di escludere del tutto i grandi gruppi tecnologici dal mercato unico. Inoltre, Bruxelles sta valutando un sistema di classificazione che consentirebbe al pubblico e alle parti interessate di valutare il comportamento delle aziende in settori come la conformità fiscale e la rapidità con cui eliminano i contenuti illegali. "Gli utenti finali di queste piattaforme hanno la sensazione che siano troppo grandi per preoccuparsene", ha affermato Breton, che sta guidando il processo di revisione delle normative in ambito digitale. La nuova legislazione dell'Ue aumenterebbe i poteri di Bruxelles di controllare il modo in cui le aziende tecnologiche raccolgono informazioni sugli utenti, a seguito delle preoccupazioni sollevate da alcuni ricercatori indipendenti. (segue) (Rel)