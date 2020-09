Ue: commissario Breton, pronti nuovi strumenti per sanzionare grandi aziende tecnologiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Breton ha confermato che "il porto sicuro dell'esenzione di responsabilità rimarrà", tuttavia, a Bruxelles si sta redigendo una lista nera di attività che le società tecnologiche dovrebbero eliminare. La proposta di base è una scala progressiva di sanzioni in caso di inadempienza. Il commissario Ue ha detto che il progetto di legge sarà pronto entro la fine dell'anno e ha paragonato il potere delle grandi piattaforme a quello delle banche prima della crisi finanziaria, dicendo che oggi le autorità di regolamentazione devono adottare misure simili per tenerle a freno. "È come se per le piccole banche e le grandi banche non ci fossero le stesse regole", ha detto Breton. Il commissario ha affermato che il nuovo sistema di controllo sarà basato su uno sforzo collettivo tra i governi nazionali e l'Ue. "Abbiamo bisogno di una migliore supervisione per queste grandi piattaforme, come abbiamo fatto nel sistema bancario dopo la crisi finanziaria", ha affermato Breton. Le proposte sono in fase di definizione e, una volta concordate, passeranno al Parlamento europeo e al Consiglio europeo. (Rel)