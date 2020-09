Roma: prelevano con carta rubata sulla metro, arrestata coppia di ladri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del commissariato Porta Pia hanno identificato e arrestato una coppia di trentenni origine romena specializzata in furti e borseggi. I due utilizzavano poi le carte di credito trovate nei portafogli rubati per rendere ancora più fruttuoso il loro furto. I due ladri sono stati identificati a partire dalla denuncia di una vittima, alla quale la coppia era riuscita a sottrarre la somma di mille euro attraverso due distinti prelievi effettuati in una banca in viale delle Province. Gli agenti hanno avviato una immediata attività volta all' identificazione dei responsabili. Attraverso l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza dell'istituto di credito, i poliziotti sono riusciti a riconoscere come i possibili autori, R.A. 34enne e la sua compagna C.V., 29enne. Per il loro rintraccio poi gli agenti si sono poi posizionati, all'interno e all'esterno della stazione metro Policlinico, luogo abitualmente frequentato dai due borseggiatori riuscendo in breve tempo ad individuarli e bloccarli. R.A. in particolare indossava gli stessi indumenti con i quali era stato immortalato nelle immagini di videosorveglianza della banca poi visionate dai poliziotti : t-shirt bianca con stampa con motivi arancioni sulla parte sinistra del petto, bermuda di jeans, zaino nero con scritta verde acido. La coppia dovrà rispondere in concorso di furto con destrezza e fraudolento utilizzo di carta di credito. (Rer)