Iran: Borrell, continuerò a lavorare per preservare il Piano di azione congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, della commissione congiunta del Piano di azione congiunta (Jcpoa, l’accordo sul nucleare iraniano) continuerà a fare tutto il possibile per garantire la conservazione e la piena attuazione dell’accordo da parte di tutti. È quanto si legge in una dichiarazione dello stesso Borrell, che ha così commentato la decisione degli Stati Uniti di reimporre le sanzioni nei confronti dell’Iran attraverso il cosiddetto "meccanismo di snapback". L’accordo sul nucleare, ha affermato Borrell, “rimane un pilastro chiave dell'architettura di non proliferazione globale, contribuendo alla sicurezza regionale e mondiale poiché affronta il programma nucleare iraniano in modo globale. Invito tutti i partecipanti a fare il possibile per preservare l'accordo e ad astenersi da qualsiasi azione che possa essere percepita come un'escalation nella situazione attuale”, ha detto Borrell. (Beb)