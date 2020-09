Venezuela: Usa annunciano altri 348 milioni di dollari per l’assistenza umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti metteranno a disposizione quasi altri 348 milioni di dollari per l’assistenza umanitaria nella crisi venezuelana. Lo annuncia un comunicato del dipartimento di Stato Usa. L’importo include quasi 143 milioni di dollari stanziati dall’ufficio per la Popolazione, i rifugiati e la migrazione (Prm) del dipartimento di Stato e oltre 205 milioni di dollari dall’Usaid, l’agenzia per lo sviluppo internazionale. Questa ulteriore assistenza umanitaria statunitense, precisa la nota, include il sostegno a oltre sette milioni di venezuelani in condizioni di necessità all’interno del Venezuela, a oltre cinque milioni che hanno cercato rifugio nei paesi di tutta la regione e alle comunità che li ospitano. Gli aiuti comprendono cibo, acqua potabile, assistenza diretta in denaro, servizi igienico-sanitari, assistenza sanitaria, forniture mediche, sostegno psicosociale, mezzi di sussistenza e protezione per gruppi vulnerabili tra cui donne, giovani e popolazioni indigene. Con i nuovi stanziamenti l’impegno statunitense dal 2017 arriva a un totale di 1,2 miliardi di dollari, esclusi i fondi aggiuntivi nell’ambito della pandemia di coronavirus. “Gli Stati Uniti rimangono il più grande donatore singolo di assistenza umanitaria e allo sviluppo in tutto il mondo, anche per i venezuelani bisognosi”, si legge nel comunicato.(Nys)