Iran: ministro degli Esteri russo, Usa speculano su reintroduzione sanzioni contro Teheran

- Gli Stati Uniti continuano a trarre in inganno la comunità internazionale speculando sulla reintroduzione delle sanzioni contro l'Iran. Lo afferma il di partimento diplomatico del ministero degli Esteri della Russia, come riferisce l'agenzia "Ria Novosti". "Tutto ciò che Washington sta facendo non è altro che una messinscena teatrale per subordinare il Consiglio di sicurezza a una politica di massima pressione sull'Iran e trasformare questo organismo autorevole in un proprio strumento. La messinscena non è però passata", si legge nel comunicato del dicastero. Quest'ultimo evidenzia come gli Stati niti si siano ritirati nel 2018 dall'accordo nucleare e come la restaurazione delle sanzione sia una manovra unilaterale da parte di Washington. "Ora (gli Stati Uniti) stanno tentando di obbligare tutti a mettere occhiali per la realtà aumentata made in Usa (...) ma il mondo non è un videogioco americano", prosegue il comunicato da Mosca. Il ministero ribadisce il rifiuto dell'iniziativa Usa in quanto illegale, dannosa per l'autorità del Consiglio di sicurezza e incapace di avere conseguenze legali internazionali. (segue) (Res)