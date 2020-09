Incidenti stradali: si scontra in moto contro auto parcheggiata a Milano, grave 23enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo di 23 anni è ricoverato al Policlinico di Milano per un trauma cranio-facciale per un incidente stradale. È accaduto intorno alle 3.45 in via Francesco Melzi D'Eril, zona Arco della Pace. Secondo quanto riferito dal 118, il giovane a bordo di una moto si sarebbe scontrato con un’auto parcheggiata a bordo della strada. Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale in codice rosso. La Polizia locale è al lavoro per chiarire la dinamica del sinistro. (Rem)