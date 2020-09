Francia: sondaggio, popolarità di Macron sale al 38 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolarità del presidente francese, Emmanuel Macron, è aumentata leggermente a settembre, ed è salita al 38 per cento, rispetto al 36 registrato ad agosto. È quanto emerge da un sondaggio dell’Ifop per conto del “Journal du Dimanche”. Il tasso di insoddisfazione per l'operato del presidente della Repubblica scende di un punto, dal 63 al 62 per cento. La popolarità di Emmanuel Macron in questa fase del suo mandato all'Eliseo supera di 15 punti quella del suo predecessore Francois Hollande (23 per cento) dopo lo stesso periodo di mandato, e di sei punti quella di Nicolas Sarkozy (32 per cento). Il tasso di intervistati soddisfatti dell'azione del primo ministro Jean Castex si è eroso di tre punti, dal 48 di agosto al 45 per cento di settembre. La percentuale di persone insoddisfatte rimane stabile al 46 per cento. L’indagine è stata condotta tramite un questionario online dall'11 al 19 settembre su un campione di 1.906 persone, rappresentativo della popolazione francese maggiore di 18 anni. (Frp)