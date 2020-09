Istat: oggi a Treviso terza e ultima giornata del Festival della statistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre oggi a Treviso la terza e ultima giornata del Festival della statistica e della demografia, promosso dalla Società italiana di statistica (Sis), dall’Istat e dalla Società statistica “Corrado Gini” che quest’anno propone come tema “Il mondo che verrà. Idee e misure per ripartire”. Stando al relativo comunicato stampa, anche oggi il programma offre una fitta serie di talk scientifici, interviste ed eventi d’intrattenimento, organizzati in diversi format. Protagonisti di questi incontri sono i rappresentanti del mondo economico, statistico, culturale e sociale. La giornata si è aperta questa mattina con il talk “Cosa resterà del lavoro dopo la pandemia”, a cui parteciperano il direttore generale dell’Istt Michele Camisasca, Roberto Panzarani, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, e l’amministratore delegato di Randstad Italia Mario Ceresa. Per tutti gli incontri è prevista la diretta streaming. Si andrà avanti alle ore 11 con il talk scientifico “La misurazione statistica delle dinamiche del mercato del lavoro nella crisi: punti di forza e criticità”, con la partecipazione di Gianpaolo Oneto (Istat), Bruno Anastasia (Veneto Lavoro), l’economista Pietro Garibaldi e Marco Centra, responsabile della struttura Lavoro e professioni dell’Inapp. (segue) (Com)