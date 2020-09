Istat: oggi a Treviso terza e ultima giornata del Festival della statistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata continua alle ore 12:30 con il talk “Nuove statistiche e analisi a supporto delle politiche per la ripartenza del sistema imprese”, a cui prenderanno parte Marco Leonardi, consigliere del Ministero dell’Economia, Federico Visconti (Liuc Castellanza), Giovanni Dosi della Scuola superiore Sant’Anna e Antonio Scalia, responsabile del Servizio di gestione dei rischi finanziari della Banca d’Italia. Si proseguirà alle ore 14 con il talk “La pandemia dei dati: il pensiero critico come vaccino per ripartire”, a cui interverranno Antonietta Mira dell’Università degli studi dell’Insubria, Armando Massarenti del Sole24Ore, Furio Honsell dell’Università di Ugine e Guglielmo Fiocchi (F&P4Biz). In programma alle 15:30, invece, il talk scientifico “Big data e iperconnessioni: la città che verrà”, a cui prenderanno parte Massimo Arciulo (Tim), Marco Trentini (Usci), Elena Granata del Politecnico di Milano, e Andrea Zinno (Denodo). Le discussioni termineranno poi alle 16:30 con l’incontro “Pandemia e demografia: cosa aspettarsi dal domani?”, con la partecipazione di Alessia Melegaro dell’università Bocconi, Alessandra Minello dell’Università di Firenza e Salvatore Strozza dell’Università di Napoli. La giornata si chiuderà in serata con l’intervento del sindaco di Treviso Mario Conte, a cui seguiranno lo spettacolo “Speaker’s Loggia, quando ce ricapita” e il concerto “Rolling Thunder: a celebration of Bob Dylan”. (Com)