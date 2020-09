Regno Unito: coronavirus, 11 mila euro di multa per positivi che violano autoisolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini britannici che non si attengono alle procedure di autoisolamento qualora positivi al coronavirus potranno essere multati sino a 10 mila sterline (11 mila euro). Lo ha annunciato il governo britannico, presentando una serie di nuove regole volte a ridurre il rischio di casi positivi. Tra queste misure, il governo britannico sta introducendo un obbligo legale di autoisolamento, a partire dal 28 settembre, per le persone che risultano positive al test o che sono invitate a farlo dal Servizio sanitario nazionale (Nhs). "Il modo migliore per combattere il virus è che tutti seguano le regole e che le persone a rischio di trasmissione della malattia si isolino", ha detto il primo ministro in un comunicato. "Nessuno dovrebbe sottovalutare l'importanza di queste misure, queste nuove regole implicano l'obbligo legale di applicarle", ha aggiunto Johnson. (Rel)