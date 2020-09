Coronavirus: Iannone (Fd’I), negato diritto voto a chi è in quarantena volontaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una vergogna la disorganizzazione del governo sul voto: a chi è in quarantena volontaria in attesa dell’esito del tampone viene impedito di votare, non può recarsi al seggio e non gli è concesso il voto a casa come invece previsto per chi è positivo. Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone. “Un governo che fa acqua da tutte le parti e che doveva pensare a garantire anche il diritto di chi si trova nella condizione di quarantena volontaria in attesa di tampone: la più grave lesione del diritto del cittadino si consuma così da parte di un governo di incapaci che deve essere mandato subito a casa”, ha detto. (Com)