Bielorussia: ministero Interno, arrestate 430 persone durante le proteste di sabato

- Sono 430 le persone arrestate ieri durante le proteste in Bielorussia, la stragrande maggioranza di loro nella capitale Minsk. Lo ha riferito oggi il ministero dell’Interno bielorusso. "Un totale di 430 persone sono state arrestate in tutto il paese, di cui 415 a Minsk. Di loro 385 sono state successivamente rilasciate", ha riferito il ministero su Telegram. Secondo il comunicato, sabato si sono svolte in tutta la Bielorussia undici manifestazioni di protesta e il numero dei partecipanti non ha superato, in totale, le 900 persone. Riguardo in particolare alla "Marcia delle donne" svoltasi a Minsk, il ministero ha riferito che vi hanno partecipato circa 500 persone. La "marcia delle donne" è diventata uno dei segni distintivi delle proteste post-elettorali in Bielorussia. (Rum)