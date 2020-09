Referendum: 760 presidenti disertano seggio a Roma, assessore "garantite operazioni voto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà stata la paura del Covid-19 o le comunicazioni inefficaci fatto sta che a Roma ieri sono stati 760 i presidenti di seggio che non si sono presentati in altrettante sezioni elettorali per il referendum (su 2.600 totali). A riportare il dato l'assessore al Personale di Roma Capitale Antonio De Santis che in una nota di ringraziamento ai dipendenti capitolini e agli agenti della polizia locale parla di "situazione particolarmente complessa e certamente fuori dall'ordinario". "Solo grazie a un grande lavoro di squadra - scrive - siamo riusciti a definire la composizione di tutti i circa 2.600 seggi elettorali anche mediante le oltre 760 procedure di surroga dei presidenti rinunciatari. Una situazione senza precedenti. Il raggiungimento di questo risultato risiede in particolar modo nel profondo senso civico dei dipendenti di Roma Capitale. Grazie". (Rer)