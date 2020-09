Iran: portavoce ministero degli Esteri, la comunità internazionale parli agli Usa con una sola voce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran chiede alla comunità internazionale di parlare con una sola voce agli Stati Uniti. Lo ha dichiarato Saeed Khatibzadeh, portavoce del ministero iraniano degli Esteri, come riferisce l'agenzia stampa "Irna". "Ci aspettiamo dalla comunità internazionale e da tutti i paesi del mondo che si oppongano a queste azioni irresponsabili del regime della Casa Bianca e che parlino con una sola voce", ha dichiarato Khatibzadeh, aggiungendo - in riferimento alla reimposizione unilaterale delle sanzioni contro Teheran da parte degli Usa - che "il mondo intero dice che non è accaduto nulla. Ciò è semplicemente avvenuto nel mondo immaginario del segretario di Stato americano Mike Pompeo. Si tratta di molto rumore per nulla e penso che questi siano i giorni e le ore più amare per gli Stati Uniti". Il portavoce iraniano ha affermato che gli Usa -"isolati" e "dal lato sbagliato della storia" - devono "ritornare in seno alla comunità internazionale, rispettare i propri impegni, smettere di ribellarsi e così il mondo li accetterà". (segue) (Res)