Roma: scrisse messaggio choc a deputata Annibali, identificato e denunciato autore anonimo

- È stato identificata e denunciata la persona che lo scorso febbraio attraverso un profilo Facebook falso attaccò con parole irripetibile Lucia Annibali, la deputata di Italia Viva finita nel mirino degli hater anonimi dopo la presentazione di un emendamento per posticipare di un anno l'entrata in vigore della riforma della prescrizione. "Luca Varani sei il mio mito. Onore e grazie a Luca Varani, hai fatto il tuo dovere da uomo per una misera infame", aveva scritto in riferimento era all'ex fidanzato della deputata, responsabile nel 2013 di un'aggressione con l'acido. L'uomo, un 53enne residente a Roma, è stato identificato dagli specialisti delle comunicazioni online della polizia postale dopo una complessa indagine coordinata dalla Procura di Roma. Grazie a peculiari strumenti di analisi semantica, gli agenti hanno potuto rilevare la convergenza di alcuni elementi che connotavano messaggi presenti in altri profili social, riconducibili al 53enne. Sono stati quindi acquisiti ulteriori elementi probatori ed evidenze inequivocabili sulla responsabilità dell'uomo, che di fronte agli elementi acquisiti ha ammesso di aver aperto il profilo fake sfruttando connessioni anonime e di essere quindi l´autore dei messaggi rivolti alla Annibali. L´uomo è stato denunciato per il reato di istigazione alla violenza.(Rer)