Difesa: Esercito italiano, 150mo anniversario della Breccia di Porta Pia (3)

- La breccia di Porta Pia è considerata l’ultima vera battaglia del Risorgimento e la prima che, a distanza di neppure dieci anni dall’unificazione d’Italia, vide combattere sotto la stessa bandiera soldati di ogni estrazione sociale, provenienti da tutte le regioni del Paese. Non fu dunque una guerra solo piemontese ma nazionale. Nelle Divisioni e nei Battaglioni che entrarono a Roma in quel 1870 ci fu infatti quella stessa mescolanza di uomini del nord e del sud che 45 anni più tardi si ritroverà nelle trincee della Prima guerra mondiale. Pochi giorni dopo la “breccia”, un plebiscito popolare sanciva l'annessione di Roma al Regno d'Italia e l'anno successivo, a febbraio, la Città Eterna veniva ufficialmente proclamata Capitale d'Italia. (segue) (Com)