Turchia-Italia: restituita da nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio stele di origine anatolica

- Una stele in marmo proveniente dalla Lidia, in Anatolia, è stata restituita dal capitano Claudio Mauti, comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela patrimonio culturale di Firenze, a Murat Salim Esenli, ambasciatore di Turchia in Italia. Lo riferisce l'agenzia stampa turca "Anadolu". Il reperto, databile al terzo secolo d.C., ritrae il cordoglio di genitori il cui figlio ha commesso un furto. Oggetto di traffico illegale d'arte al di fuori dalla Turchia, è stata trovata in Italia nel 1997 dalle autorità e sequestrata. Nel 2019, la Corte d’appello di Firenze, ottemperando alla convenzione Unesco del 1970, dispone la restituzione alla Turchia della stele, fino ad allora custodita presso il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Firenze. Esenli ha affermato che la restituzione contribuirà ulteriormente alle già buone relazioni tra Ankara e Roma. (Tua)