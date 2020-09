Usa-Cina: divieto TikTok rinviato di una settimana, per Trump c’è l’accordo per l’acquisto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il divieto di download dell’app TikTok negli Stati Uniti, la cui decorrenza era prevista per oggi, è stato rimandato di una settimana. Lo ha annunciato il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. “Alla luce dei recenti positivi sviluppi, il segretario al Commercio Wilbur Ross, su indicazione del presidente Trump, rinvierà il divieto di transazioni identificate ai sensi dell’Ordine esecutivo 13942 in relazione all’applicazione mobile TikTok che avrebbe dovuto diventare effettivo domenica 20 settembre 2020 fino al 27 settembre 2020”, si legge in un comunicato. Per quanto riguarda i “positivi sviluppi”, il presidente statunitense, Donald Trump, ha dichiarato ieri di aver approvato “concettualmente” un accordo tra la società madre di TikTok, ByteDance, e Oracle, dando la sua “benedizione”. L’intesa includerebbe anche Wal-Mart e prevederebbe “cloud separati”. Il leader della Casa Bianca ha accennato anche a un fondo di cinque miliardi di dollari per l’istruzione ma non ha specificato quali società dovrebbero contribuirvi. (segue) (Nys)