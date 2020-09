Usa-Cina: divieto TikTok rinviato di una settimana, per Trump c’è l’accordo per l’acquisto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul controllo di TikTok non c’è ancora chiarezza. Trump parlando con i giornalisti ha detto che la nuova società, TikTok Global, probabilmente con sede in Texas, sarebbe “totalmente” di Wal-Mart e Oracle, ma fonti stampa riferiscono che ByteDance continuerebbe ad avere la quota di maggioranza e che Oracle e Wal-Mart potrebbero arrivare complessivamente al 20 per cento. L’amministratore delegato di Oracle, Safra Catz, ha parlato di una partecipazione di minoranza e quello di Wal-Mart, Doug McMillon, di una partecipazione del 7,5 per cento. Oracle avrebbe il ruolo di fornitore di tecnologia affidabile, responsabile dell’hosting dei dati degli utenti statunitensi e della protezione dei sistemi informatici: TikTok sarebbe eseguita su Oracle Cloud. Con Wal-Mart verrebbe stretta una partnership commerciale. (Nys)