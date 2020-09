Germania: fonti stampa, i dubbi dell'ambasciata tedesca sulle attività di Wirecard in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre del 2019 la cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha condotto una campagna a favore di Wirecard, la società di consulenza recentemente costretta a dichiarare bancarotta dopo aver gonfiato i bilanci, durante la sua visita di Stato in Cina. L'ambasciata tedesca a Pechino tuttavia, secondo quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, si è rifiutata di sostenere l'azienda dopo che un consulente finanziario ha avvertito l'ambasciatore Clemens von Goetze che c’era “qualcosa di sbagliato” nelle attività della società. Wirecard prevedeva di rilevare un fornitore di servizi di pagamento cinese e quindi garantire l'accesso a importanti licenze. Per conto di Wirecard, la società di consulenza Spitzberg Partners dell'ex ministro della Difesa federale Karl-Theodor zu Guttenberg si è rivolta all'ambasciata e ha chiesto sostegno al progetto e all'espansione in Cina. Tale sostegno è stato più volte concesso dal governo federale, ma non in questo caso proprio a causa dell’opposizione della sede diplomatica tedesca. (Geb)