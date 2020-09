Business news: stampa cinese, Pechino resta cruciale per le aziende del Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende giapponesi continueranno a concentrare le loro catene di approvvigionamento in Cina, la cui economia si sta riprendendo più rapidamente di altre dagli effetti della pandemia di coronavirus. Lo scrive il quotidiano ufficiale cinese “Global Times”, che cita i contenuti del libro bianco recentemente pubblicato dalla Camera del commercio e dell’industria giapponese in Cina. Il documento include una serie di sondaggi effettuati a partire dallo scorso gennaio, col coinvolgimento di 8.678 aziende giapponesi operanti in Cina, da cui emerge, secondo il quotidiano, “l’importanza rivestita dal mercato cinese per le aziende del Giappone”. Un fattore chiave della centralità rivestita dal paese per il mondo produttivo del Giappone è “l’efficace contenimento della Covid-19”, scrive il “Global Times”, che cita anche la ripresa sostenuta dell’economia cinese negli ultimi mesi. Il 70 per cento delle aziende consultate dalla Camera di commercio giapponese esprime un giudizio positivo in merito alla risposta del governo cinese alla pandemia, e diverse aziende sollecitano la normalizzazione del traffico aereo tra Giappone e Cina, per ovviare alla scadenza di permessi di soggiorno e residenza. Il libro bianco della Camera di commercio giapponese cita però anche diverse criticità: le crescenti tensioni tra Usa e Cina, ad esempio, rendono sempre più difficile per le aziende giapponesi formulare previsioni di mercato durevoli, e formulare conseguenti piani di produzione. (Cip)