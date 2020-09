Business news: Iran, in forte calo le esportazioni verso i paesi arabi mediorientali nel periodo marzo-agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha esportato dall'inizio dell'anno iraniano (20 marzo 2020) beni non petroliferi verso i paesi arabi mediorientali per un valore di 3,5 miliardi di dollari più basso rispetto al medesimo periodo nel 2019. Lo riferisce il portale "Radio Farda" citando Farzad Piltan, direttore generale dell'ufficio per i paesi arabi e africani presso l'Organizzazione iraniana per la promozione del commercio (Tpo). Nei primi cinque mesi dello scorso anno iraniano, la Repubblica islamica aveva infatti esportato beni non petroliferi verso i paesi arabi per sei miliardi di dollari a fronte dei 3,5 di quest'anno. L'Iraq è per Teheran la seconda destinazione delle proprie esportazioni, per un valore di 1,8 miliardi di dollari (3,5 miliardi lo scorso anno); prima dell'Iraq si colloca solamente la Cina. Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano invece la quinta destinazione per i prodotti iraniani, per un valore di 310 milioni di dollari nel periodo in esame (1,6 miliardi lo scorso anno). Se nessun prodotto è stato esportato verso Arabia Saudita e Yemen nel periodo in esame, l'Oman ha ricevuto dalla Repubblica islamica beni per 110 milioni, Kuwait, Siria e Qatar per 160 milioni totali. Sulla base delle statistiche dell'autorità doganale iraniana, il totale delle esportazioni non-petrolifere iraniane dal 20 marzo di quest'anno a fine agosto è valso 10,9 miliardi di dollari, per un calo del 40 per cento su base annua. (Res)