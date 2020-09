Business news: Sud Sudan, licenziato ministro delle Finanze Mabiordit, al suo posto Diing Athian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, ha licenziato il ministro delle finanze Garang Mabiordit e lo ha sostituito con Diing Athian. Sebbene nel decreto non sia stata fornita una giustificazione della decisione presidenziale, i media locali sottolineano che Mabiordit aveva sostenuto la necessità di versare gli arretrati ai dipendenti pubblici che da due mesi li reclamano, affermando tuttavia che nelle casse dello Stato non c'è liquidità per farlo, data la riduzione delle entrate petrolifere dovute alla crisi. In un decreto separato, il presidente Kiir ha licenziato il capo ad interim dell'agenzia delle Entrate, Erjok Bullen Geu, sostituendolo con Africano Monday, ed il capo della Nile Petroleum Corporation, Chol Deng Abel, nominando al suo posto Bol Ring Marwel. (Res)