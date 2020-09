Business news: Ghana, Pil in calo del 3,2 per cento nel secondo trimestre, è la prima volta da 40 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre del 2020 l'economia del Ghana si è contratta del 3,2 per cento su base annua, per la prima volta da 40 anni. È quanto emerge dai dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica, secondo cui la contrazione è dovuta agli effetti causati dalla pandemia di Covid-19. "Anche dopo che le restrizioni sono state revocate, molte aziende in tutti i settori hanno continuato a chiudere", ha dichiarato in conferenza stampa lo statistico del governo Samuel Kobina Annim. Il Paese dell'Africa occidentale - fra i principali produttori di oro, petrolio e cacao del continente africano - ha imposto un blocco di tre settimane all'inizio della pandemia a marzo, portando alla chiusura di numerose attività. (Res)