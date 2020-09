Business news: Burkina Faso, Engie avvia costruzione di due centrali fotovoltaiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica francese Engie ha avviato la costruzione di due centrali solari fotovoltaiche da 30 megawatt peak (Mwp) nell'ambito del progetto Pasel (Power Sector Support Project), sostenuto dalla Banca mondiale. Le installazioni, riferisce il sito di informazione "Afrik 21", saranno situate nelle città di Koudougou e Kaya, nel centro e centro-nord del Paese, e rientrano nell'obiettivo del governo di Ouagadougou di aumentare la produzione di elettricità nel Paese. All'inizio di settembre, la compagnia elettrica nazionale, National Electricity Company of Burkina Faso (Sonabel), ha lanciato un bando di gara per la costruzione di quattro centrali solari fotovoltaiche da 9 Mwp, progetti che si aggiungono alle due centrali di Koudougou e Kaya. I lavori di costruzione dei primi quattro stabilimenti sono stati inaugurati il ​​10 settembre dal ministro dell'Energia burkinabé, Bachir Ismael Ouedraogo. Secondo un primo bilancio reso noto dal ministero dell'Energia, la costruzione dei due impianti di Koudougou e Kaya costerà oltre 62,5 milioni di euro. Le linee di trasmissione e le sottostazioni associate saranno costruite dalla controllata di Engie Ineo Energy & Systems e da altre cinque società, tra cui Mohan Energy Corporation Pvt. e Unitech Power Transmission. Ltd, Tebian Electric Apparatus (Tbea) CO., Shandong Taikai Power Engineering CO. ed il consorzio Impsdi (Inner Mongolia Electric Power Survey & Design Institute Co.) - Kesec, the Engineering Society of Kenya. Le imprese, ha riferito il ministro dell'Energia Bachir Ismael Ouedraogo, hanno dai 12 ai 14 mesi per completare i lavori. (Res)