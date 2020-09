Business news: Unido lancia webinar a sostegno dell’energia e dell’ambiente nei paesi in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 23 settembre al 28 ottobre 2020 Unido Itpo Italy ospiterà la serie di webinar "Doing Green Business": sei country presentation tematiche che si terranno con cadenza settimanale con l'obiettivo di promuovere scambi commerciali, innovazione tecnologica e partenariati in ambito di energia e ambiente tra il settore privato in Italia e nei paesi target. L'iniziativa, si legge in una nota, è organizzata da Unido Itpo Italy all'interno del progetto "Fostering international partnerships between companies and/or institutions operating in the energy and environment sectors", finanziato dal ministero italiano dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ciascun episodio settimanale sarà dedicato ad uno dei seguenti paesi partner: Perù, Kazakhstan, Kenya, Botswana, Etiopia e Cuba. Al fine di individuare opportunità commerciali ed incentivare lo sviluppo di collaborazioni internazionali per effettuare investimenti in loco, Doing Green Business vedrà la partecipazione di controparti istituzionali e commerciali sia italiane che locali operative in ambito di efficienza energetica e fonti di energia rinnovabile – solare, eolica, idroelettrica, geotermica e biologica – nonché di gestione dei rifiuti e delle risorse idriche. Offrendo una panoramica sulle varie possibilità di investimento nei settori focus dei paesi partner, l'iniziativa è volta a favorire l'ingresso sul mercato e la distribuzione su vasta scala di fonti energetiche alternative ecologiche e di tecnologie ambientali innovative per uno sviluppo sostenibile. (Res)