Business news: Turchia, Moody's taglia il rating sul debito a “B2”

- L'agenzia Moody's ha declassato il rating sul debito della Turchia a "B2", citando maggiori vulnerabilità esterne e l’erosione delle riserve fiscali nel paese. "È sempre più probabile che le vulnerabilità esterne della Turchia si cristallizzino in una crisi della bilancia dei pagamenti", hanno affermato gli analisti di Moody's Sarah Carlson e Yves Lemay, secondo quanto si legge sul sito del quotidiano turco online “Ahval”. "Le istituzioni del paese non sembrano disposte o sembrano incapaci di affrontare efficacemente queste sfide", aggiungono gli esperti. La Turchia ha un disavanzo delle partite correnti storicamente elevato, che richiede finanziamenti attraverso entrate turistiche e investimenti interni. Tuttavia, entrambi queste fonti di valuta estera si sono prosciugate quest'anno, mentre gli sforzi del governo per stimolare la crescita con condoni fiscali e prestiti a tassi bassi di interesse emessi da banche statali hanno incentivato la domanda di importazioni. Le preoccupazioni degli investitori per il crescente disavanzo delle partite correnti e la reale capacità della Turchia di finanziare tale deficit hanno portato la lira turca a perdere circa il 20 per cento del suo valore da inizio anno. La valuta è scesa al minimo storico di 7,49 per dollaro questa settimana. Le riserve lorde in valuta estera, escluso l'oro, sono scese di oltre il 40 per cento quest'anno a 44,9 miliardi di dollari al 4 settembre, mettendo sotto pressione la capacità della Turchia di sostenere la bilancia dei pagamenti. Moody's ha messo in guardia anche dall'aumento dei rischi geopolitici. Il rating di credito a "B2" mette peraltro la Turchia alla pari con Egitto, rivale regionale di Ankara. (Tua)