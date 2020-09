Business news: in Nigeria aumenta il costo di benzina ed elettricità, principale sindacato minaccia di bloccare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Trade Union Congress, uno dei principali sindacati della Nigeria, ha minacciato di bloccare il Paese se il governo non abbasserà il prezzo della benzina alla pompa e le tariffe di distribuzione dell'energia elettrica. In una lettera inviata al presidente Muhammadu Buhari e citata dai media locali, il sindacato ha dato alle autorità sette giorni di tempo (dallo scorso 15 settembre, ndr.) per soddisfare le richieste dei lavoratori: in caso contrario il sindacato avvierà azioni di protesta a tempo indeterminato a livello nazionale. Quella del Trade Union è la prima grande reazione sindacale alla decisione del governo di non sovvenzionare più il prezzo della benzina, decisione che ha avuto ripercussioni sul suo costo alla pompa e che si aggiunge al recente aumento delle tariffe elettriche. Secondo i media locali, le autorità di Abuja si sono rese disponibili a tenere colloqui per trovare un'intesa. (Res)