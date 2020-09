Business news: Usa sanzionano per corruzione società dell'imprenditore Al Cardinal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha imposto sanzioni economiche ai danni della società Nabah, di proprietà o controllata di Ashraf Seed Ahmed al Cardinal, un imprenditore sudanese accusato di corruzione. In una nota, Washington lo accusa in particolare di aver versato tangenti e partecipato a frodi in appalti che hanno coinvolto funzionari del governo di Giuba. In particolare, è l'accusa, l'imprenditore sarebbe stato un intermediario per il deposito e la detenzione di grandi quantità di denaro destinati a funzionari sud sudanesi di alto livello, in operazioni svolte fuori dai confini nazionali nel tentativo di evitare sanzioni. Nabah è la sesta società collegata ad Al Cardinal che è oggetto di sanzioni statunitensi. (Res)