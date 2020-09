Business news: Kenya, ministro Finanze Yatani prevede ulteriore deficit causa coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio del Kenya per questo anno finanziario potrebbe aumentare a causa di carenze di entrate ed altre difficoltà legate alla pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze Ukur Yatani, citato dal quotidiano "The Star", spiegando che la riscossione delle entrate nei primi due mesi dell'anno finanziario in corso (luglio ed agosto) è stata inferiore alle prospettive di 40 miliardi di scellini (oltre 368 milioni di dollari). Per il ministro, che a giugno aveva fissato il deficit al 7,5 per cento del Pil, non è ancora chiaro fino a che punto aumenterà il divario.(Res)