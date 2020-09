Business news: Ghana, Banca Belfius e Credendo stanziano 30 milioni di euro per rifacimento rete idrica di Wenchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca Belfius ed il gruppo europeo di assicurazione Credendo hanno aperto una linea di credito da 30 milioni di euro a favore del governo del Ghana. I fondi, riferisce il portale "Afrik 21", sono destinati alla realizzazione di un progetto di fornitura di acqua potabile a Wenchi, città situata nella regione ghanese di Bono. L'istituto di credito belga e il gruppo assicuratore con sede a Bruxelles finanzieranno in particolare le operazioni di pompaggio dell'acqua in città, con un meccanismo che intende convogliarla in un impianto di trattamento dell'acqua potabile con una capacità di 10.700 metri cubi al giorno. L'acqua potabile è destinata a rifornire gli abitanti di Wenchi e delle città circostanti, tra cui Droboso, Yoyoano, Beposo, Asuano, Koase, Nkonsia, Wurompo e Awisa. Il progetto, hanno spiegato gli esperti, consentirà di soddisfare la domanda di acqua potabile delle popolazioni interessate fino al 2040, sostituendo il precedente sistema idrico, costruito nel 2002 sotto il governo dell'ex presidente John Agyekum Kufuor. ( (Res)