Business news: Tunisia, riprende la produzione di nitrato di ammonio nella fabbrica di Gabes

- La fabbrica di nitrati di ammonio di Gabes, in Tunisia, ha ripreso giovedì scorso la produzione. Lo ha dichiarato ieri il direttore regionale delle fabbriche del Gruppo chimico tunisino (Gct) a Gabes, Sadok Soui, all’agenzia di stampa tunisina “Tap”. Secondo Soui la fabbrica, appartenente al Gct di Gabes, fornirà il 75 per cento del fabbisogno di questo prodotto per la stagione agricola, e sarà il Gct a incaricarsi di importare le restanti quantità necessarie. Soui ha poi sottolineato che la produzione nella fabbrica di nitrati di ammonio ha luogo “in buone condizioni”, rassicurando gli agricoltori. La fabbrica di fertilizzanti di Gabes aveva interrotto le attività produttive da più di tre mesi, dopo l’apertura da parte della Guardia nazionale locale di un’inchiesta giudiziaria sullo stabilimento, a seguito della segnalazione di una riduzione delle quantità di nitrati presenti nell’impianto. Secondo quanto rivelato dal ministero dell’Industria e delle Miniere, le inchieste della squadra di ricerche giudiziarie della Guardia nazionale a Gabes hanno stimato che le quantità mancanti ammontano a quasi 1.600 tonnellate, ma il conteggio non risponde alle norme scientifiche. (Tut)