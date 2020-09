Business news: Algeria, Sonatrach rinnova per tre anni accordo con agenzia Aprue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società algerina di idrocarburi Sonatrach ha rinnovato la convenzione con l’Agenzia nazionale per la promozione e la razionalizzazione dell’utilizzo dell’energia (Aprue) per una durata di tre anni, allo scopo di “assicurare la razionalizzazione e il consumo di energia nell’insieme delle sue installazioni, oltre alla tutela dell’ambiente”. Lo afferma un comunicato stampa della compagnia. Sonatrach aggiunge che l’accordo mira a stabilire un vasto programma di sensibilizzazione contro il consumo irrazionale di energia, a mettere in atto le norme internazionali e a controllarle nell’ambito dell’impresa, così da realizzare profitti economici e razionalizzare le spese. La convenzione mira al contempo a definire il quadro di riferimento per realizzare servizi di audit, formazione e sensibilizzazione. (Ala)