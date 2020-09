Business news: Algeria, shale gas, frenata del ministro Chitour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Transizione energetica algerino, Chems-Eddine Chitour, ha assunto una posizione contraria allo sfruttamento dello shale gas, il gas da scisti bituminosi che si trova a grandi profondità. La stampa marocchina sottolinea come la scelta di Chitour contrasti con quella del presidente Abdelmajid Tebboune. "Non capisco le persone che vogliono dissuaderci dall'approfittare di questa ricchezza, il gas di scisto è necessario", aveva detto Tebboune durante un incontro con i media algerini il 22 gennaio scorso, poche settimane dopo la sua elezione a capo dell'Algeria. Tuttavia, il ministro della Transizione energetica e delle energie da fonti rinnovabili si è opposto allo sfruttamento del gas da scisti nel sud dell'Algeria. In un'intervista a "Le Soir d'Algérie", il ministro ha messo in guardia dai rischi dell’inquinamento dal punto di vista ecologico e ambientale, ricordando che il Sahara algerino contiene "una falda freatica di 45.000 miliardi di metri cubi di acqua dolce, fauna, flora e persone che sono lì dalla notte dei tempi”. La regione ha già subito i peggiori disastri, compresi i test nucleari francesi, e "vogliamo ancora danneggiare il Sahara con una tecnologia non matura", ha concluso. (Ala)