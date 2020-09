Business news: Infrastrutture, da Tanzania e Uganda via libera definitivo alla costruzione dell’oleodotto Eacop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tanzania, John Magufuli, e l’omologo ugandese Yoweri Museveni hanno dato il via libera definitivo al progetto dell’Oleodotto dell’Africa orientale (Eacop) che, una volta realizzato, trasporterà il petrolio ugandese verso la Tanzania. “Questo è un passo importante in vista dell’implementazione del progetto. Noi presidenti abbiamo firmato e ora vedremo chi potrà ritardarlo”, ha detto Magufuli parlando alla stampa al termine dell’incontro con Museveni nella sua città natale di Chato. Il capo dello Stato ha inoltre aggiunto che, in base all’accordo, la Tanzania guadagnerà il 60 per cento dei profitti del progetto e l'Uganda rimarrà al 40 per cento. L'accordo rappresenta un ulteriore passo avanti verso la decisione finale di investimento sul progetto. Una volta costruito, l’oleodotto – del valore stimato di 3,5 miliardi di dollari – collegherà la raffineria ugandese di Hoima al porto tanzaniano di Tanga e si estenderà per 1.115 chilometri in territorio tanzaniano e 330 chilometri in quello ugandese. I negoziati per la realizzazione del progetto, più volte rallentati a causa di impedimenti di carattere burocratico, hanno conosciuto una svolta nell’aprile scorso dopo che la compagnia petrolifera britannica Tullow Oil ha accettato di vendere le sue attività in Uganda al colosso energetico francese Total per 575 milioni di dollari. (Res)