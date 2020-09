Business news: Tagikistan, pesanti le conseguenze del coronavirus sul Paese secondo l'Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus ha avuto pesanti conseguenze sull’economia del Tagikistan, dove le entrate fiscali sono bruscamente calate ponendo incognite sull’attuazione del bilancio 2020. Lo scrive in un comunicato Padamja Khandelwal, che ha guidato una missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) nel Paese centrasiatico tra il 18 agosto e il 3 settembre scorsi. I delegati hanno discusso con il governo di Dushanbe gli sviluppi macroeconomici, la risposta alla crisi pandemica e le politiche necessarie per proteggere la stabilità macroeconomica e consolidare una crescita “forte, sostenibile e inclusiva”. “Il Tagikistan sta avendo pesanti ricadute dalla pandemia di coronavirus. L’impatto sanitario è stato ben contenuto, ma i problemi del commercio e dei trasporti con i partner economici principali hanno avuto un impatto negativo sulle attività economiche e sulle rimesse. La posizione esterna del Paese si è deteriorata. Sul fronte fiscale, le entrate sono crollate improvvisamente, ponendo incognite all’attuazione del rivisto bilancio per il 2020”, si legge nel comunicato. (Res)