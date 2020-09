Business news: Banca asiatica di sviluppo, l'economia del Bangladesh dovrebbe crescere del 6,8 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo del Bangladesh dovrebbe crescere del 6,8 per cento nel 2021, secondo l'ultimo rapporto della Banca asiatica di sviluppo (Adb), l'Asian development outlook (Ado) 2020. Secondo il documento, la crescita riflette una graduale ripresa, sostenuta da una solida base manifatturiera e dal rafforzamento della crescita delle esportazioni. Si prevede che l'inflazione si modererà al 5,5 per cento e il disavanzo delle partite correnti si ridurrà all'1,1 per cento del Pil nel 2021. Il rischio principale per questa proiezione di crescita è la pandemia di coronavirus, che sta colpendo il Bangladesh come altri Paesi. "L'economia del Bangladesh ha iniziato a riprendersi dalla pandemia. Nonostante la pressione significativa sui sistemi di gestione della salute e della pandemia, il governo ha gestito bene l'economia con adeguati stimoli economici e misure di protezione sociale, garantendo servizi di base e beni per i poveri e i vulnerabili", riporta il comunicato stampa, riprendendo le parole di Manmohan Parkash, direttore nazionale dell'Adb. L'istituto ha già fornito un'assistenza iniziale di 600 milioni di dollari in prestiti e 4,4 milioni di dollari in sovvenzioni per la gestione dell'impatto socio-economico della pandemia di Covid-19, al fine di sostenere una rapida ripresa. (segue) (Res)