Business news: coronavirus, la Thailandia estende i visti turistici per risollevare l'economia

- Il gabinetto thailandese ha approvato una misura che prevede l'estensione dei visti turistici fino a un massimo di 270 giorni. Il governo di Bangkok, infatti, si prepara a riaprire ai visitatori stranieri già dal prossimo mese per sostenere il settore turistico, motore dell'economia del paese, fortemente colpito dalla pandemia di coronavirus. Secondo quanto affermato dalla portavoce del governo, Traisulee Traisoranakul, i visitatori potranno estendere il visto di 90 giorni, che costa 2.000 baht (circa 90 euro), almeno due volte, per un totale di 270 giorni. Il governo vuole consentire ai turisti stranieri provenienti da paesi a basso rischio di contagi di visitare il paese già dal prossimo mese. I visitatori dovranno osservare un periodo di quarantena di 14 giorni prima di entrare nel paese. Limitando l'ingresso nel paese ai cittadini thailandesi di ritorno e agli stranieri residenti in Thailandia, con un periodo di quarantena di 14 giorni all'arrivo, la Thailandia ha contenuto i casi di coronavirus, registrando a oggi 3.480 persone infette. Nel paese ci sono stati 58 decessi per Covid-19. L'agenzia statale di pianificazione prevede solo 6,7 milioni di turisti stranieri quest'anno, dopo il record di 39,8 milioni di visitatori dello scorso anno la cui spesa ha rappresentato l'11,4 per cento del prodotto interno lordo. (Fim)