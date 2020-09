Business news: Cina-Ue, la prossima settimana il 32mo ciclo negoziale sui trattati di investimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 32mo ciclo dei negoziati per i trattati bilaterali sugli investimenti tra Cina e Unione Europea (Ue) inizierà la prossima settimana. Lo ha annunciato il ministero del Commercio cinese. "Nonostante la pandemia di Covid-19, Cina e Ue hanno tenuto sei cicli di negoziati formali quest'anno, concentrandosi sul testo dell'accordo", ha spiegato in una conferenza stampa il portavoce del ministero, Gao Feng. "Le due parti continueranno a lavorare sul testo dell'accordo e sulla questione dell'accesso al mercato, in modo che l'accordo possa avvantaggiare le imprese e gli investitori di entrambe le parti in una data anticipata", ha affermato. I colloqui, iniziati nel 2013, sono tra i negoziati commerciali ed economici più importanti della Cina. (Cip)