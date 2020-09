Business news: Arabia Saudita, Saudi Telecom, non raggiunto accordo su acquisto maggioranza Vodafone Egypt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saudi Telecom, il maggiore operatore telefonico del Regno, ha annunciato di non aver raggiunto alcun accordo per l’acquisto del 55 per cento delle azioni della compagnia Vodafone Egypt, pur mantenendo aperto il dialogo. Lo riferisce il quotidiano emiratino "Gulf News". A gennaio, Saudi Telecom ha firmato un accordo non vincolante per l’acquisto della quota di Vodafone Egypt a 2,4 miliardi di dollari. L'accordo è poi stato prolungato ad aprile e luglio adducendo l'emergenza sanitaria in corso. Vodafone Egypt conta su 44 milioni di abbonati pari al 40 per cento del mercato egiziano ed è il maggiore operatore di telefonia mobile nel paese nordafricano. Saudi Telecom è posseduta per la maggior parte del fondo d'investimenti sovrano saudita. (Res)