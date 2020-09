Business news: Alibaba e China Mobile valutano investimento di 443 milioni di dollari in azienda cinese in lista nera Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alibaba Group Holding e China Mobile Communications Group stanno valutando di investire tre miliardi di yuan (443 milioni di dollari) in Zhejiang Dahua Technology. Lo rende noto "Channel News Asia" che cita come fonti, senza farne i nomi, tre persone a conoscenza dei fatti. Dahua, il secondo produttore cinese di apparecchiature di sorveglianza, è tra le aziende tecnologiche cinesi che Washington l'anno scorso ha inserito in una lista nera di società che, secondo quanto affermato, avrebbero aiutato Pechino a monitorare e detenere gli uiguri e altre minoranze musulmane. Le aziende nella lista nera non possono acquistare tecnologia statunitense senza l'approvazione del governo degli Stati Uniti. (Cip)