Business news: Hong Kong, tasso disoccupazione invariato negli ultimi tre mesi al 6,1 per cento

- Il tasso di disoccupazione di Hong Kong si è attestato al 6,1 per cento negli ultimi tre mesi, invariato rispetto a quello del periodo maggio-luglio. È quanto emerso dai dati del governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Nel frattempo, il tasso di sottoccupazione è aumentato del 3,8 per cento, il tasso più alto dal periodo post-Sars (Sindrome respiratoria acuta grave), durante il periodo giugno-agosto, dal 3,5 per cento dei tre mesi terminati a luglio. I settori legati al consumo e al turismo, tra i quali vendita al dettaglio e alloggi, sono stati i più colpiti dall'epidemia, con un tasso di disoccupazione combinato che è salito al 10,9 per cento nel periodo giugno-agosto, il più alto dall'epidemia di Sars nel 2003. Le tariffe per le attività di servizi di cibo e bevande sono aumentate rispettivamente del 14,4 per cento e dell'8,3 per cento. Anche i settori dell'edilizia, dei trasporti, delle assicurazioni e dell'istruzione hanno lottato durante l'epidemia. Guardando al futuro, Law Chi-kwong, segretario per il Lavoro e il welfare del governo, ha affermato che il mercato del lavoro rimarrà sotto pressione nel breve termine e ha promesso che il governo monitorerà attentamente la situazione e attuerà le misure necessarie. (Cip)