Business news: coronavirus, China Eastern Airlines sospende voli da Shanghai a Manila per nuovi contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea cinese China Eastern Airlines ha annunciato che sospenderà i voli MU211 e MU212 tra Shanghai e Manila, nelle Filippine, con effetto immediato a seguito della segnalazione di 12 casi importati di Covid-19: nove dalle Filippine, due dalla Giamaica e uno dall'India. Lo riferisce la stampa cinese. La compagnia ha annunciato che terrà monitorati i rischi di possibili casi importati sui voli correlati e che valuterà la situazionei. I voli non riprenderanno fino a quando tutti i rischi non saranno sotto controllo, ha spiegato. Il 16 settembre l'ambasciata cinese nelle Filippine ha riferito che due cinesi rimpatriati dalle Filippine hanno mentito sui sintomi da Covid-19 e sui risultati positivi dei test prima di imbarcarsi sui voli di ritorno in Cina. I due sono stati trovati positivi al coronavirus dopo il loro arrivo in Cina, ha reso noto l'ambasciata sul suo account WeChat. (Cip)