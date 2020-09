Business news: Libia, il blocco petrolifero ha causato perdite per 9,8 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo 240 giorni, il blocco dei terminal di esportazione di prodotti petroliferi e il conseguente stop ai giacimenti che estraggono idrocarburi in Libia ha causato perdite superiori a 9,8 miliardi dollari. Lo riferisce la National Oil Corporation (Noc), la compagnia energetica libica con sede a Tripoli, in un post su Facebook. Ieri sera gli Stati Uniti hanno ribadito il loro “pieno sostegno” alle parti libiche per rimuovere il blocco dei pozzi e dei terminal di esportazioni di petrolio e per trovare una “soluzione libica sovrana” per il settore energetico. La rappresentanza diplomatica statunitense in Libia sostiene “un modello finanziario che fornisca garanzie credibili affinché i proventi del petrolio e del gas siano gestiti in modo trasparente e siano preservati a beneficio del popolo libico”. L’ambasciata Usa parla di un “consenso tra libici sul fatto che sia giunta l’ora di riaprire il settore energetico”. A tal riguardo, gli Usa sottolineano la necessità che “tutti i libici abbiano la certezza che le entrate non vengano sottratte indebitamente”. (Lit)